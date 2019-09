„Muttersein ist für mich wie eine Gefangenschaft“

Das größte Missverständnis im Zusammenhang mit „Regretting Motherhood“ ist, dass die Frauen ihre Kinder nicht lieben würden. Ich hasse meine Tochter nicht. Ich liebe sie über alles. Deshalb tut es mir in den Momenten selbst sehr weh, in denen ich nicht Mutter sein kann oder will. Manchmal denke ich: „Ich sollte meine Tochter lieber abgeben.“ Dann hätte ich ein freies Leben. Ich könnte sie theoretisch zu meiner Mutter geben und nur dann besuchen kommen, wenn ich will. Aber ich würde sie nach ein paar Tagen vermissen. Jetzt, wo es sie gibt, kann ich mir ein Leben ohne sie nicht vorstellen. Es ist mein Kind, mein Baby und mein Leben. Ich bin für sie verantwortlich. Das klingt vielleicht paradox: Am liebsten würde ich ohne sie leben, ohne zu wissen, dass es sie gibt.