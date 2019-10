Schon als sie noch ganz klein war, habe ich unserer Adoptivtochter erklärt: ‚Du warst nicht in meinem Bauch, aber ich hab’ dich genauso lieb‘ und: ‚Ich hoffe, dass deine leibliche Mama auch an dich denkt! Ich denke ganz viel an sie, weil sie dich auf die Welt gebracht hat und mir gegeben hat. Deswegen ist sie auch mir ganz wichtig.‘ Es stimmt: Ich bin dieser Frau unendlich dankbar! Leider weiß ich nicht viel über sie. Nur, dass sie wohl noch sehr jung war, zur Schule ging und das zu Ende machen wollte. Es wird bestimmt für meine Tochter im Laufe ihres Lebens nochmal schwierig damit. Jetzt ist sie drei und weiß – genauso wie unsere leibliche Tochter – ganz genau über die Adoption Bescheid und dass das gar nicht schlimm ist. Unsere leibliche Tochter sagt manchmal: ‚Hach, ich hätte auch gerne zwei Mamas‘. Wir haben unsere Kinder also von Anfang an darüber aufgeklärt, wie sie zu uns gekommen sind und ihnen beigebracht, dass beides gleichwertig ist. Dabei hilft natürlich auch, sich mit Familien und Kindern zu umgeben, die in ähnlichen Situationen sind. Wir sind dafür zum Beispiel dem Verein ‚Adoption – unser Weg‘ beigetreten.