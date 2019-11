„Was, wenn der richtige Zeitpunkt nicht kommt?“

Ich frage mich oft, ob das etwas ist, das ich persönlich leisten kann und möchte. Könnte ich es schaffen, wenige Wochen nach der Geburt meines Kindes wieder arbeiten zu gehen, dort selbstbewusst, gut gelaunt und konzentriert aufzutreten? Um beruflich in jungem Alter erfolgreich zu sein, wäre das sicherlich nötig und das ist es doch, was man von Karrierefrauen erwartet. Ich glaube, ich könnte es nicht. Das schlechte Gewissen gegenüber meinem Kind wäre zu groß. Ich möchte aber auch nicht die Teilzeit-Kollegin sein, die nach drei Jahren in Elternzeit völlig den Anschluss verloren hat, deren einziges Gesprächsthema ihr Kind ist und die nach wenigen Wochen wieder geht, weil sie das zweite Baby bekommt. So sehr als Mutter sehe ich mich dann eben auch nicht und auch das ist sicherlich gesellschaftlich bedingt. Ich befinde mich innerlich in einem ziemlichen Konflikt.