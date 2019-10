Seit mein Sohn da ist, sage ich oft: „Hätte ich vorher gewusst, wie toll das mit Kindern ist, hätte ich am liebsten drei“. Gerade wenn Kinder sprechen lernen und Humor entwicklen, ist das schon ein Kracher. Sie sind so lustig, ehrlich, so frei in ihrem Tun und wie sie mit der Welt umgehen. Alles ist für sie spannend: eine Pfütze, ein Marienkäfer. Man entdeckt die Welt noch mal neu durch Kinderaugen. Das macht den Alltag mit Kind so schön. Die Angst, in meiner Freiheit eingeschränkt zu sein, hat sich nicht bestätigt. Man kann auch mit Kind reisen und schöne Dinge tun. Das Problem sind mehr die Grenzen im eigenen Kopf, von denen sich viele einschränken lassen. Ich schwebe aber auch nicht auf einer rosa Wolke. Elternsein ist sau anstrengend. Man hat täglich kleine Kämpfe auszufechten und ist froh, mal eine Stunde für sich zu haben. Wie es ist, mit solchem Schlafmangel zu leben, kann man sich vorher auch nicht vorstellen.

Ich dachte ein zweites Kind sei in meinem Alter völlig unrealistisch. Außerdem habe die Zeit mit unserem Sohn so genossen, dass ich sie nicht mit einem zweiten teilen wollte. Nach anderthalb Jahren wurde das anders. Auch mein Mann meinte immer wieder: „Noch so eins wäre doch schön!“ Wir versuchten es wieder. Ein Jahr passierte nichts. Es war ganz anders, als vor meiner ersten Schwangerschaft. Jedes Mal, wenn ich meine Tage bekam, war ich einfach nur traurig, dachte: Und wieder nicht. Innerlich hatte ich schon aufgegeben, aber dann wurde ich tatsächlich noch mal schwanger – mit 43. Das ist schon ein kleines Wunder.