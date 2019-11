„Schwierigkeiten gibt es doch immer, auch ohne Kind“

Stattdessen ist Emil seit einem Monat hier am Campus in der Krippe. Zum Glück fühlt er sich da sehr wohl. Müssten wir die Krippe selbst bezahlen, würde es finanziell sehr eng werden. Deswegen haben wir einen Antrag auf Kostenübernahme gestellt und auch bewilligt bekommen. Die Stadt bezahlt nun also den Krippenplatz. Tja, und Roland und ich sind jetzt im siebten Semester – die Regelstudienzeit beträgt sechs Semester. Viele der Kommilitonen, mit denen wir begonnen haben, sind also schon fertig. Unser Studium hingegen hat sich ganz schön in die Länge gezogen. Aber Roland und ich haben gerade erst festgestellt, dass wir alles wieder genau so machen würden. Gerade weil wir so viel Zeit für uns und Emil haben. Wir können jedem nur empfehlen, jung Kinder zu bekommen. Wenn Emil 18 wird, sind wir gerade mal Anfang 40. Wir haben einfach das Gefühl, dass wir als junge Eltern bedeutend flexibler und eventuell noch nicht so ‚verkopft‘ sind, weil wir nicht alles zerdenken. Und Unterstützungen gibt es so viele. Man muss sich nur beraten lassen.“