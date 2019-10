„Die Schwangerschaft hat unsere Beziehung definitiv beschleunigt“

Timo: Für die Kürze unserer Beziehung mussten wir echt viele Entscheidungen treffen, die extreme Auswirkungen auf unsere Zukunft haben. Da gibt es natürlich Reibungspunkte, aber letztlich hat das nicht an unserer Beziehung gerüttelt, sondern wir sind uns sicher, dass wir das gemeinsam meistern. Wir freuen uns schon sehr darauf, endlich zu dritt zu sein. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass wir beide stets an einem Strang ziehen und aber bei all der Aufmerksamkeit, die ein Kind natürlich braucht, nie vergessen, dass wir auch noch ein Paar sind.

Carmen: Es heißt ja immer, das erste Jahr mit Kind ist das schwierigste in einer Beziehung. Ich denke aber, dass es bei uns sogar gut ist, dass wir uns noch nicht so lange kennen. Wir hatten nie lange eine Beziehung zu zweit und ohne Kind. So haben wir die Chance, uns zu dritt ein Leben aufzubauen. Was manche als Hindernis sehen, empfinde ich daher eher als Chance. Wir werden jedenfalls beide unser Bestes geben, um sowohl als Paar eine schöne Zeit zu haben, als auch unserem kleinen Zwerg tolle Eltern zu sein.