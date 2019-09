Wie es ist, ein Kind für andere zu bekommen

Weil ich mich mit beiden Familien, für die ich Leihmutter war, so gut verstanden habe, haben wir auch nach der Geburt Kontakt gehalten –besonders aber mit dem alleinerziehenden Vater aus New York. Vor ein paar Tagen erst bekam ich einen süßen Brief mit einem Bild seines Sohnes. Der Kleine geht jetzt in den Kindergarten und hat seinen Freunden stolz davon erzählt, wie er zur Welt gekommen ist. Wir alle gehen total offen mit der Leihmutterschaft um. Auch in meinem Umfeld merke ich, dass es mittlerweile von viel mehr Personen akzeptiert wird. Klar, die Meinungen sind immer noch unterschiedlich und durch Religion oder Politik geprägt. Menschen sagen mir oft, dass sie die Leihmutterschaft für eine schöne und selbstlose Handlung halten. Ab und an gibt es natürlich trotzdem kritische Stimmen. Besonders, als ich für das homosexuelle Paar Leihmutter war, fanden es manche Bekannte verwerflich. Aber wie es so oft ist im Leben: Nicht jeder wird mit allem, was du machst, übereinstimmen und meist sagt man es dir auch nicht direkt ins Gesicht, wenn man etwas nicht gut findet.