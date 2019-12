„Über unglückliche Mütter muss viel mehr gesprochen werden“

Meine Ex-Frau genießt die Aufmerksamkeit in der Schwangerschaft, kann aber mit der Verantwortung, die nach der Geburt kommt, nicht umgehen. Je nachdem, wie ihre Laune ist, geht es den Kindern besser oder schlechter. Das sind die Züge von Borderline: Es gibt nur Extreme. Sie ist meist total ruppig und hektisch, das tut den Kindern nicht gut. Wenn sie mit unseren Kindern in den Urlaub fährt, ruft sie mich an, wenn sie überfordert ist wenn sie schreien. Auch wenn sie vor der Trennung alleine mit den Kindern zu Hause war und ich bei der Arbeit, rief sie mich an: „Du musst jetzt sofort kommen!“ Meine Ex ist extrem unsicher und versucht das durch ihre herrische Art zu kompensieren. Mich hat sie während unserer Beziehung total klein gemacht und systematisch mein Selbstbewusstsein zerstört. Ich weiß, wie schädigend es sein kann, mit ihr unter einem Dach zu leben. Davor muss ich meine Kinder schützen.