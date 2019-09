„Für manche Kinder gibt es keinen Platz in ihrer Familie, doch wir haben einen frei“

Klara: Dass wir Kinder haben wollten, stand für uns schon früh fest und auch Adoption war immer eine Option. Dass es letztendlich ein Pflegekind wurde, war zunächst eher Zufall. Liam kam eines Tages von einem Treffen mit einer Kollegin nach Hause, die das Pflegekind ihrer Eltern mitgebracht hatte. Sie hatte ihm einiges über das Modell erzählt. Ich habe dann direkt gegoogelt und kurz drauf haben wir uns nochmal beim Jugendamt informiert. Dort sollte im nächsten Monat ein Pflegeeltern-Kurs starten und den haben wir dann einfach mal mitgemacht.

Liam: Bei den wöchentlichen Treffen haben wir alles über den Ablauf der Pflegeelternschaft gelernt. Es ist ja so, dass das Kind zunächst in die Bereitschaftspflege kommt, wenn es akut aus der Familie heraus muss. Danach kommt es dann beispielsweise in eine Kurzzeit-Pflegefamilie und bleibt da maximal ein halbes Jahr, bis es zurück zu den leiblichen Eltern gehen kann. Langzeitpflege hingegen heißt, dass das Kind in der Regel bis zum 18. Lebensjahr bei den Pflegeeltern bleibt. Im Gegensatz zur Adoption kann das Kind aber in dieser Zeit Kontakt zu seiner leiblichen Familie haben. Ein weiterer Unterschied ist, dass Adoptiveltern alle Rechte wie auch „normale“ Eltern besitzen. Bei der Langzeitpflege bekommt das Kind hingegen einen gesetzlichen Vormund, der größere Entscheidungen trifft beispielsweise in Bezug auf Operationen. Alles andere, wie die Wahl des Hausarztes, des Kindergartens oder der Schule treffen Pflegeeltern aber allein.

Klara: In unserem Kurs haben wir viele Teilnehmer kennengelernt, die keine Kinder bekommen können. Die waren meist so Mitte 30. Wir sind jetzt auch tatsächlich mit 28 und 29 Jahren das jüngste Pflegeeltern-Paar in unserer Stadt. Nach dem Kurs haben wir uns dann entschieden, dass wir gerne ein Kind aufnehmen möchten. Dass wir eines Tages auch noch gemeinsam ein eigenes Kind bekommen, schließen wir aber keinesfalls aus.