Du wohnst wie Bastian in Köln, bist in einer kreativen Branche, kommst aber aus dem bayerischen Dorf. Er denkt, wie du twitterst. Wie viel Christian steckt in Bastian?

Tatsächlich viel! Wie tollpatschig er ist oder dass er redet, bevor er denkt. Besonders wenn er Leute cool findet, kommen Worte raus wie „Correctamundo“ oder so ein Quatsch. Er ist aber auch anders als ich, zum Beispiel schüchtern und introvertiert. Und das finde ich so spannend. Wenn die Figur sich bei Entscheidungen anders verhält, als man sich selbst verhalten würde. Denn das gibt mir also Autor ja quasi die Möglichkeit, ein anderes Leben zu führen.