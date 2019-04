Über den Stiglmaierplatz geht es weiter zum Nymphenburger Kanal – „hier sind Motorboote und Dreimaster verboten“ – und dann weiter zum Schloss. Michi parkt den Bus, zündet eine Wunderkerze an und läuft damit an den Fenstern vorbei: „Das sind Sternschnuppen“, sagt Susanne. Jeder soll sich was wünschen. Die Mädels schreien ihr Lachen hinaus und Tränen schießen ihnen in die Augen. Ich verstehe zwar nicht genau, was sie so sehr amüsiert, aber ich freue mich darüber, wie sehr sie sich freuen. Vielleicht habe ich sogar richtig Spaß, wenn ich meinen Comedy-Hass für die verbleibende Stunde vergesse. Zehn Minuten lang fahren wir über den Mittleren Ring. Damit die wenig spektakuläre Strecke nicht auffällt, singt Susanne ein paar Lieder und macht Witze über Religion. Aus den Boxen kommt Kirchenmusik. Susanne ruft: „Hallelujah, griaß di no a moi“, während sich auf der linken Seite die Fassade der BMW-Welt schemenhaft vom Schwarz der Nacht abhebt. „Was haben ein BMW Kombi und Jesus Christus gemeinsam?“, fragt Susanne. „Es sind beides Mehr-Türer.“ Ich ertappe mich dabei, wie ich schmunzle.