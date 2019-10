Esras Kunstprojekt thematisiert rassistische Stereotype

Dieses Klischee, mit dem viele Türk*innen im Ausland konfrontiert sind, bekam Esra so oft zu hören, dass sie eine Kunstserie daraus machte und ihre provokanten Fragen auf Plakate und auch Sweatshirts druckte. Sie will dabei aber betonen: „Nur, weil ich diese Ausstellung in Berlin mache, bedeutet das nicht, dass ich diese Fragen nur in Berlin zu hören bekommen habe.“