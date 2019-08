„Extinction Rebellion“ hat es ins Museum geschafft

Dass die Aktivist*innen unsere Gesellschaft wohl nachhaltig prägen werden, hat das Victoria and Albert Museum auch erkannt. Das Museum für angewandte Kunst in London hat unter anderem Flaggen, Flyer, Stempel und Manifeste der Umweltaktivist*innen für die Sammung erworben. Besonders prominent vertreten: Das „Holocene Extinction Symbol“, das Zeichen der Bewegung. Es zeigt eine abgelaufene Sanduhr, die das Ende des Holozäns, also des aktuellen Erdzeitalters, symbolisiert.