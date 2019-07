Diese Fotos aus dem Freibad konservieren den Sommer

Sie blicken alle direkt in die Kamera, herausfordernd und selbstbewusst. Liegen auf dem Handtuch und blinzeln in die Sonne, posieren am Klettergerüst, im Schwimmbecken oder in einem geblümten Liegestuhl. Sie sind tätowiert, muskulös oder ganz schlank, sie tragen knappe Speedo-Badehosen oder lässige, weite Shorts.