Diese Fotos zeigen, was die Generation Y bewegt

Malte Sänger hat sich in seiner Arbeit „Abdrücke“ intensiv mit einem Thema beschäftigt, das viele Menschen vor allem aus Medien oder durch Social Media kennen: Flucht. Der 32-Jährige hat vor einem Jahr sein Studium an der Kunsthochschule in Offenbach beendet. Schon seit er denken kann, sagt er, interessiert er sich für Film und Fotografie. Eigentlich habe das Projekt, das jetzt in Hamburg zu sehen ist, mit einem Haufen Elektroschrott begonnen, erzählt Malte: „Ich schaue gerne in Sachen rein, die eigentlich verschlossen sind. Das meiste davon waren Festplatten und ich wollte wissen, was auf denen drauf war.“ Es faszinierte ihn, das fremde Leben vor seinen Augen erscheinen zu lassen: „Wo in dieser Technologie finden wir noch Reste von Menschen? Das interessiert mich.“