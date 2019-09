Eine katholische US-Schule verbannt „Harry Potter“ aus ihrer Bibliothek

Doch, behauptet die St.-Edward-Schule in Nashville. Laut der Zeitung Tennessean hat sie die Bücherreihe aus der Schulbibliothek verbannt. Die Begründung: „Die Zaubersprüche und Flüche in den Büchern sind durchaus echt.“ Wer die Bücher liest, könnte demnach böse Geister heraufbeschwören. Das schrieb zumindest der Schulgeistliche Reverand Dan Reehil in einer Rundmail, nachdem sich ein Elternteil über den Verbleib der Bücher erkundigt hatte. Außerdem erklärte der Pastor in der Mail: „Diese Bücher stellen Magie sowohl gut als auch böse dar. Das ist nicht wahr, sondern nur eine clevere Tarnung.“