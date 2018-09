In Ihrem Buch liest die Polizistin Virginie den Abschiebebescheid des Tadschiken, dadurch erfährt sie, dass er ein Menschenrechtsaktivist ist und dass ihn bei seiner Rückkehr wohl der Tod erwartet.

Was macht man? Lässt man den jetzt frei oder hält man sich an die Anordnung? Ich frage das immer Schüler, wenn ich zu Besuch in einem Lycee bin, was sie an der Stelle der Polizisten tun würden. Es gibt immer eine Mehrheit für die Freilassung des Tadschiken. Es gefällt mir, dass die Jugend so idealistisch handeln würde. Aber es gibt auch immer drei, vier Schüler, die sich melden und sagen: So einfach ist das nicht. Wenn wir von Polizisten in einer Demokratie sprechen, gilt es, das Gesetz zu respektieren. Ob sie wollten oder nicht. Ich respektiere beide Standpunkte.