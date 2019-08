Julia Bernhard illustriert unangenehme Gespräche im Leben junger Frauen

„Aber in deinem Alter hat man doch einen Freund“, „Wann bist du endlich mit deinem Studium fertig?“ oder „Ich will gerade nichts Festes“. Das Leben ist voll von unangenehmen Gesprächen, die man am liebsten umgehen möchte. Meistens beendet man sie dann mit dem Gefühl, dass da gerade ganz schön was schief gelaufen ist – und dass man sich am liebsten in der Sofaritze verkriechen möchte. In ihrem Graphic-Novel-Debüt „Wie gut, dass wir darüber geredet haben“ visualisiert Julia Bernhard genau solche Momente. Die 26-Jährige hat in Mainz Grafikdesign und Illustration studiert, zeichnet unter anderem für den New Yorker und veröffentlicht auf Instagram regelmäßig bissige und sehr unterhaltsame Illustrationen, die die absurden Momente im Leben junger Frauen auf den Punkt bringen.