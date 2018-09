jetzt: Was wusstest du vor deiner Arbeit an der Graphic Novel vorher über Neuerkerode?

Mikael Ross: Ich wusste tatsächlich gar nichts über Neuerkerode und habe es nur gegoogelt, bevor ich losgefahren bin. Also wusste ich, dass es eine Betreuungseinrichtung ist, aber mehr auch nicht. Ich wusste nicht, dass es ein richtiges Dorf ist. Als ich ankam, wurde ich erst einmal begrüßt. Das ist dort so: Du wirst begrüßt, von jedem Menschen, den du triffst. „Wer bist du, ich bin der, ich wohne hier, was machst du “ Die Menschen dort haben ein wahnsinniges Interesse. Der erste Rundgang war deswegen so intensiv, weil ich in einer sehr kurzen Zeit 30, 40 Leute kennengelernt habe. Erst dann kam am nächsten Tag ein Treffen mit dem Leiter von Neuerkerode, der das Projekt vorgeschlagen hat. Aber da hatte das Dorf bei mir schon so einen Eindruck gemacht, dass ich wusste: Das ist was ganz Besonderes.