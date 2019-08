Wenn aus Rechnungen große Kunst wird

Der britische Künstler Jonathan Monk geht gerne aus – Espresso trinken, ein Menü essen, oder in eine Bar für ein paar Drinks. Bezahlen muss er dafür in den seltensten Fällen, denn: Zuhause verwandelt er die Rechnungen in kleine Kunstwerke ­– und verkauft diese dann über Instagram an Sammler*innen für den ursprünglichen Rechnungspreis. Meistens ist das sehr erschwinglich: Oft isst der Künstler für 15 bis 20 Euro: