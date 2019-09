Leas Fotos thematisieren Zwangsprostitution in Berlin

„Ich fand es da immer so krass: Die Frauen haben immer in den gleichen Himmel geschaut, in ihrer Heimat in Bulgarien, auf ihrem Weg nach Deutschland und auch in Berlin. In den gleichen Himmel wie wir alle“, sagt Lea. Das Projekt wird so zu einem Zusammenspiel aus Traum und Realität. „Die Frauen lieben ihre Heimatländer, aber sie sind nach Deutschland gekommen, um Geld zu verdienen und wussten nicht, wo sie landen werden. Andere wurden von ihrer Familie in die Prostitution gezwungen.“