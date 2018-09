Der Zaubertrank steht im Regal, gemütliche Sessel laden zum Sitzen ein, Dumbledores Porträt hängt an der Wand. Unterricht in Hogwarts: Grundschullehrerin Tressa Bargella hat das für ihre Drittklässler so real gemacht, wie es in einer ganz normalen Schule eben möglich ist. Das dürfte die Motivation ihrer Drittklässler, in den Unterricht zu kommen, definitiv pushen – und viele Harry-Potter-Fans träumen jetzt sicher davon, noch einmal neun Jahre alt zu sein.