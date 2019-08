Merve will mit ihrem Podcast Muslim*innen eine Stimme geben

Dafür ist Merve jetzt umso motivierter. Dass der Podcast eine Herzensangelegenheit ist, hört man ihr an. Die 24-Jährige studierte Journalismus in Stuttgart, schrieb unter anderem für Spiegel Online und Politico. Im vergangenen Jahr machte sie eine Weiterbildung zur EU-Korrespondentin, arbeitete zum Beispiel in Irland, den Niederlanden und Dänemark. Eines überraschte sie dort besonders: „Im Ausland wurde ich immer als Deutsche wahrgenommen. In Deutschland bin ich immer diejenige mit Migrationshintergrund.“