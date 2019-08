Diese Bilder porträtieren Berliner Clubgänger*innen nach dem Feiern

Für Sabrina ist das Berliner Nachtleben etwas Besonderes. „Ich fühle mich immer sehr wohl, wenn ich in Berliner Clubs unterwegs sind. Man wird dort nicht beurteilt. Ich fühle mich frei.“ In keiner anderen Stadt, in der sie bisher gelebt habe, unter anderem New York und Paris, habe sie so etwas erlebt. „Ich habe beim Feiern in Berlin sehr viel darüber gelernt, wer ich bin und was ich will.“