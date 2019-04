Sophia Thomallas Brüste, die Werbung für einen Baumarkt machen. Die Smoothie-Marke „True Fruits“, die mit Slogans wirbt wie „Unser Quotenschwarzer“. Beispiele für sexistische und rassistische Werbekampagnen, die hart kritisiert wurden, gibt es viele. Das Berliner Künstlerkollektiv „Peng“ hat jetzt eine Aktion gestartet, die solche Kampagnen torpedieren möchte, bevor sie in der Welt sind, oder besser: zeitgleich. Die Aktivistinnen und Aktivisten hinter dem Kollektiv richten sich an Menschen, die in Werbeagenturen an Kampagnen arbeiten, die sie ethisch und moralisch fragwürdig finden. Rassistische und sexistische Werbung, aber auch Kampagnen für Großkonzerne wie Monsanto oder Nestlé. „Wir sabotieren Werbung“ steht groß auf der Website „adblockers“, die das Kollektiv dafür ins Leben gerufen hat. „Du leakst anonym Material von Kampagnen, an denen du arbeitest: Daten, Texte, Logos, Bilder“, heißt es weiter. Peng will dann zum Kampagnenstart eine Gegenkampagne veröffentlichen.