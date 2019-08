„Man muss sich in den Armen liegen und schwitzen“

Erinnert ihr euch? Es gab mal die Skater, die Punks, die Emos oder den klassischen Jutebeutel-Indie-Hipster – wirklich überlebt hat aber keine dieser Subkulturen. Nur die Metalheads scheinen nicht auszusterben – weder in Schulklassen, noch in den Hörsälen oder in Büros. Und nach Wacken pilgern Jahr für Jahr Zehntausende – auch am vergangenen Wochenende zählten die Veranstalter rund 75 000 Besucher. Aber wieso ist Metal so trendresistent und was macht die Kultur eigentlich aus? Wir haben Prof. Rolf Nohr, Heavy-Metal-Experte und Autor des Buches „Metal Matters. Heavy Metal als Kultur und Welt“ gefragt.