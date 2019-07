Rammstein setzen auch in Moskau ein Zeichen für LGBTQ

Es war nicht das erste Mal, dass sich die Musiker während einer Show küssen. Und dennoch hat der Kuss in Russland eine besondere Bedeutung. Schon wenige Tage zuvor hatte der Schlagzeuger Christoph Schneider bei einem Konzert im polnischen Chorzów eine riesige Regenbogen-Flagge geschwenkt, als die Musiker – wie auch bei vergangenen Konzerten – in Schlauchbooten durchs Publikum getragen wurden. Das ist in Polen wie auch in Russland ein starkes politisches Zeichen. Denn Schwule und Lesben haben es in diesen Ländern schwer. In der polnischen Stadt Białystok zum Beispiel wurden die Teilnehmer*innen der Gay Pride Parade massiv angegriffen, mit Steinen und Flaschen beworfen, bespuckt und mit Urin bespritzt. Gleichgeschlechtliche Lebensweisen sind in Polen weitgehend tabuisiert.