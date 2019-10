Diese Fotos dokumentieren die Entfernung von Nazi-Tattoos

Der zweite Teil der Arbeit setzt sich mit Architekturen aus der NS-Zeit auseinander. Jakob fotografierte Gebäude mit NS-Symboliken, die sich noch immer in vielen deutschen Städten befinden. „Die stehen da oft relativ unkommentiert. Ich wollte hinterfragen: Wie weit liegt die Vergangenheit wirklich in der Vergangenheit, wenn diese früheren Machtdemonstrationen der Nazis bei uns im Stadtbild noch so deutlich zu sehen sind?“