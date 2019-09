„Sex ist ein krasser Spiegel unserer Gesellschaft“

Beim Reisen habe ich gelernt, dass ich vieles nicht kontrollieren kann. Darin werde ich immer besser: Sachen einfach zur Seite zu schieben, an denen ich nichts ändern kann. Und frage mich öfter mal: „What would a mediocre white man do?“ Ich sehe so viele Typen, die bestenfalls mittelmäßig sind in dem, was sie so tun, aber sich fühlen als wären sie die Allergeilsten. Das sollten wir Frauen einfach auch mal nachmachen.