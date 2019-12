Baby Boomer sind narzisstischer als Millennials

Dass dieser Effekt bei der Generation der 55- bis 73-Jährigen im Gegensatz zu etwa der Generation, die zwischen Millennials und Boomer liegt, nicht so stark ausgeprägt ist, liegt Chopik zufolge an für diese Generation spezifischen Voraussetzungen und Lebensumständen – wie etwa das Vorhandensein von Sozialversicherungen. Auch muss man betonen, dass Chopik die Studie in den USA durchgeführt hat – wie übertragbar die Ergebnisse auf vergleichbare Altersgruppen in Deutschland ist, kann man daraus nicht wirklich ableiten.