Am 15. Februar 2016 lauerte Vanessa Münstermanns Ex-Freund ihr auf und übergoss sie mit ätzendem Rohrreiniger. Sie lag zwölf Tage im künstlichen Koma, musste wochenlang im Krankenhaus bleiben, unzählige Operationen durchmachen und verlor ein Auge. Die Folgen des Angriffs sieht man ihr bis heute an. 2017 hat die heute 30-Jährige den Verein „AusGezeichnet“ gegründet, der Entstellten und Versehrten hilft. In dieser Woche ist ihr Buch „Ich will mich nicht verstecken“ (Rowohlt) erschienen, in dem sie ihre Geschichte erzählt. Sie schreibt darin über die Beziehung zum Täter, die Zeit im Krankenhaus und in der Reha, über Liebe, Schönheitsideale und darüber, wieso sie sich heute freier fühlt als vor der Tat.