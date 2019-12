„Ich finde an Weihnachten keinen Anschluss und sitze alleine rum“

„Ich mag die Weihnachtszeit nicht. Meine Eltern waren nie Kirchgänger und ich bin auch nicht religiös aufgewachsen. Die Menschenmassen auf den Weihnachtsmärkten und der Stress der Vorweihnachtszeit lösen Unruhe in mir aus. Ich bin auf dem Land aufgewachsen und bin naturverbunden. Mein Vater war auch ein bisschen in die Hippiebewegung involviert und hat uns Konsumkritik mit auf den Weg gegeben. Meine Eltern haben sich an Weihnachten getrennt, was auch ein Grund für meine Einstellung gegen das Fest sein kann. Aber auch der Wettbewerb in der Schulzeit, wer das größere und bessere Geschenk bekommen hat, ist mir immer schon aufgestoßen.