Will Smith und Jimmy Fallon feiern den „Fresh Prince“ mit einem Rap

Das ist ebenfalls nicht besonders tiefgründig, aber zumindest an all den Stellen sehr unterhaltsam, an denen der „Fresh Prince“ in Will Smith wieder zum Vorschein kommt. Wenn er sich zum Beispiel bei 0.37 in die Fischaugenkamera beugt, mit seinem Kopf wackelt und einen bekannten, aber leicht modifizierten Satz sagt: „Then I moved in with my auntie and uncle in Bel Air.“ Das ruft Erinnerungen an den früheren Titelsong zur Serie hervor. Vermutlich lässt sich auch so erklären, warum das Video gerade tausendfach im Netz geteilt wird.