All das hat Winnie nun in ihrem ersten Roman „Dark Chapter“ aufgeschrieben. 2017 erschien er erstmalig in englischer Sprache, seit einigen Tagen ist er mit dem Titel „Nein“ auch auf Deutsch erhältlich. Die Hauptcharaktere im Buch sind Johnny, ein Serien-Vergewaltiger, und Vivian, eines seiner Opfer, das Winnie in jeder Hinsicht ähnlich ist. Wir haben mit der Autorin darüber gesprochen, was sie selbst erlebt hat und was sie mit ihrem Buch darüber erreichen will.