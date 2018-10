Wie kommt das? Unsere Generation ist doch vor allem durch politische Stabilität geprägt. Die 18- bis 29-Jährigen kennen keine andere Kanzlerin als Angela Merkel.

Das war schon in den Achtzigern so, ich selbst bin ausschließlich mit einem Kanzler aufgewachsen, nämlich mit Helmut Kohl. Aber damals hat sich auch schon gezeigt, dass junge Menschen sich über einzelne Ereignisse oder Themen politisieren, nicht in der Breite. Damals waren es die Umweltbewegung und der Anti-Atom-Protest, gerade Wackersdorf hat ja Bayern sehr geprägt. Und heute ist es das Trump-Zeitalter, die „Fake-News“, die Jüngere verunsichern. Ich erlebe in meiner Arbeit oft Jugendliche, die überzeugt sind, die Tagesschau würde Ausschnitte manipulieren, und stattdessen lieber Russia Today gucken. Meist sind sie dann ganz überrascht, was Politik ihnen alles für Angebote macht, dass zum Beispiel jede Bundestags- und Landtagssitzung im Netz übertragen wird.