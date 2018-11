Leider ist aber nicht jede Vernissage ein Treffer. Viel zu oft lässt einen allein der Begriff andere Optionen ausschlagen – und plötzlich sitzt man in der Falle. Die sieht so aus: Ein kahler Raum, versprengt ein paar Menschen, die weder gut noch gut gelaunt aussehen. Keine Musik. Und die Bilder, Installationen? Du siehst dich um, kannst aber nichts ausmachen, was im Ansatz als Kunst identifizierbar wäre. Bis dich einer der Schlechtgelaunten darauf hinweist, dass du gerade kurz davor warst, eines der winzigen „Objekte“ auf dem Boden vor dir zu zertreten, dazu drückt er dir den Ausstellungs-Flyer in die Hand auf dem „Microscopic Sculpturing – Non-divisive Perspectives on Room(re)production “ steht. Gratisalkohol ist zwar vorhanden, wird aber bewacht von einer 1 ,85 Meter großen Galeristin im Schneewittchens-Stiefmutter-Look, die dich bereits als den vermeintlich kunstbanausigen Fremdkörper im Raum ausgemacht hat. Was nun?