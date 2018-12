Wenn du also am Ehrentag fröhlich das Büro betrittst, erwarten dich keine Konfettischauer, Geschenktürme, Umarmungen. Wenn du Glück hast, schaut einer vom Bildschirm auf. Im Laufe des Tages bist du ständig versucht, im Floskel-Smalltalk einfach mal die Wahrheit auszusprechen. „Na, wie geht's?“ „Gut, ich habe heute Geburtstag!“ oder „Du, könntest du diesen Monster-Arbeitsauftrag noch bis heute Abend stemmen?“ „Vergiss es, ich werde mir heute Punkt 5 das Hirn fluten, um meinen langsamen Verfall zu verdrängen!“. Aber irgendwie fühlt sich das falsch an. So ein verspätetes Geständnis, findest du in deiner unendlichen Bescheidenheit, das ist ja irgendwie auch immer ein Vorwurf an dein Umfeld: Wie konntet ihr nur meinen Geburtstag vergessen? Aber irgendwie sollen deine Arbeitskollegen trotzdem Bescheid wissen. Wer weiß, vielleicht freuen sie sich dann, also so richtig. Vielleicht entgeht dir hier gerade echte Wärme und Zuneigung im sonst ja ach so kalten Arbeitsalltag? Was also tun?