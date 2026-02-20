Nochmal Schnee und Valentinstag mit Freunden
25 kleine Gründe, warum es sich diese Woche zu leben lohnt – immer dienstags erscheint dazu eine Liste, befüllt von Leser:innen und Redaktion. Willst du die Liste mitbefüllen? Dann schreib uns an info@jetzt.de oder per Instagram, was deine Woche lebenswert gemacht hat!
-
Nach einer Woche im Büro mit den Händen arbeiten
-
Inspirierende Tanzperformance
-
Besuch im Krankenhaus
-
Eiskunstlauf bei Olympia schauen
-
Theaterkarten reservieren
-
Mitbekommen, dass ein Verkehrsunfall zu einer Liebesgeschichte geführt hat
-
LKW-Beifahrer sein auf Faschingsumzug
-
Letzter Krapfen am Faschingsdienstag
-
Sympathische Zahnspange
-
Endlich bunten Pulli gekauft
-
Knödel all you can eat
-
Nochmal Schnee
-
Scharfes Messer
-
Selbstgebasteltes Kostüm
-
Karnevalsumzüge mit Freunden anschauen
-
Erfolge vom Plotten
-
Skilanglaufen
-
Viel Zeit mit betagtem Vater verbringen
-
Erstes Mal Tanzball
-
Übernachtungsparty
-
Lieblingsserie bingen
-
Unerwartete Unterstützung
-
Valentinstag mit Freunden
-
Ein ukrainischer Nachhilfeschüler
-
Tage werden länger