Nochmal Schnee und Valentinstag mit Freunden

25 Kleinigkeiten, die die vergangene Woche besser gemacht haben. Eine Lebenswertliste.
Illustration: FDE

25 kleine Gründe, warum es sich diese Woche zu leben lohnt – immer dienstags erscheint dazu eine Liste, befüllt von Leser:innen und Redaktion. Willst du die Liste mitbefüllen? Dann schreib uns an info@jetzt.de oder per Instagram, was deine Woche lebenswert gemacht hat!

  1. Nach einer Woche im Büro mit den Händen arbeiten 

  2. Inspirierende Tanzperformance

  3. Besuch im Krankenhaus

  4. Eiskunstlauf bei Olympia schauen 

  5. Theaterkarten reservieren

  6. Mitbekommen, dass ein Verkehrsunfall zu einer Liebesgeschichte geführt hat 

  7. LKW-Beifahrer sein auf Faschingsumzug

  8. Letzter Krapfen am Faschingsdienstag 

  9. Sympathische Zahnspange

  10. Endlich bunten Pulli gekauft 

  11. Knödel all you can eat 

  12. Nochmal Schnee

  13. Scharfes Messer

  14. Selbstgebasteltes Kostüm

  15. Karnevalsumzüge mit Freunden anschauen 

  16. Erfolge vom Plotten

  17. Skilanglaufen

  18. Viel Zeit mit betagtem Vater verbringen

  19. Erstes Mal Tanzball 

  20. Übernachtungsparty

  21. Lieblingsserie bingen 

  22. Unerwartete Unterstützung

  23. Valentinstag mit Freunden 

  24. Ein ukrainischer Nachhilfeschüler

  25. Tage werden länger

