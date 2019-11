Ayla ist lesbisch – und traut sich nicht, sich vor ihren Freundinnen zu outen

Ayla ist selbst gläubige Muslimin, trotzdem glaubt sie nicht, dass ihre sexuelle Orientierung eine Sünde ist. Ayla ahnt aber, dass nicht alle aus ihrer muslimischen Gemeinde so tolerant sein werden, wie sie selbst es gegenüber LGBTQ ist. Denn wie in vielen anderen Religionen ist gleichgeschlechtliche Liebe im Islam ein Tabu. Besonders traditionelle, gläubige Muslim*innen interpretieren Homosexualität als Verstoß gegen den Koran. In der Geschichte von Lot steht schließlich geschrieben, dass Männer lieber mit Frauen, statt mit anderen Männern verkehren sollen.