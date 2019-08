Kann man eine beste Freundin über Facebook finden?

Innerhalb von wenigen Stunden sammeln sich 38 Kommentare und zahlreiche Nachrichten zu meinem Beitrag. Darunter jede Menge Zuspruch. „Kudos for putting yourself out there!“ Viele Frauen geben zu, in einer ähnlichen Situation zu sein und freuen sich, dass ich mein ‚Problem‘ so offen anspreche. Das bestärkt mich aber nicht in meinem Vorhaben. Im Gegenteil, es macht mich unsicher: Muss ich mich schämen, dass ich auf diese Weise Freunde suche? Ist das hier ein Zeichen meines persönlichen Versagens? Gleichzeitig liest man überall von der Vereinsamung der Menschen in Großstädten. Ich kann doch nicht die Einzige sein, der es so geht? Die vielen Reaktionen auf meinen Post beweisen das ja auch. Ich versuche also, positiv zu bleiben: Wenn ich am Ende über diesen Weg eine Freundin finde, hat es sich gelohnt!