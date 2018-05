Wer sich gleich viel krault, ist gleichberechtigt

Im besten Falle haben also beide das gleiche Kraulbedürfnis, können demnach den Wunsch des Partners verstehen und geben sich Mühe, ihm nachzukommen. Und was hier vielleicht nach unromantischem Aufrechnen klingt, hat (neben regelmäßigem Gekraule) auch seine guten Seiten: Wenn man in einer Langzeitbeziehung lernt, seine Kraul-Bedürfnisse zu formulieren, dann kann man dieses Wissen auch abstrahieren und in anderen Bereichen anwenden. In der Beziehung, wenn es anderswo um Gleichberechtigung geht (Geld, Arbeitszeit, Kinderbetreuung). Und auch da draußen – denn wer mal gelernt hat, zu sagen, dass er jetzt bitte, wenn vom Partner aus nichts dagegegen spricht, so lange gekrault werden möchte, bis er eingeschlafen wird, dann kann er vielleicht auch bei der nächsten Gehaltsverhandlung sagen, dass er mehr Geld will. Ohne nähere Angabe von Gründen.