jetzt: Wer in Beziehungen nicht zu 100 Prozent ehrlich ist, gilt oft gleich als Betrüger. Ist das wirklich so?

Kirsten Hellwig: Ich finde, das kann man so nicht sagen. Wenn ich meinem Kind nicht erzähle, wer das Christkind wirklich ist, bin ich auch kein Betrüger, sondern möchte die Freude aufrecht erhalten. Genauso ist es in Beziehungen. Manchmal plant man Überraschungen für den Partner und ist da streng genommen ja zeitweise auch nicht ganz ehrlich. Oder ein anderes Beispiel: Angenommen, es gibt einen tollen neuen Kollegen in meinem Büro, der vielleicht auch mal in meinen Fantasien vorkommt – so etwas muss man dem Partner auch nicht gleich sagen.