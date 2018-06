Das Muttersöhnchen zieht aus

Für meinen Auszug hatte ich ein befreundetes Pärchen gebeten, mir zu helfen. Beide machen seit Jahren Crossfit. Sowohl Freund als auch Freundin konnten also doppelt so viele Kisten pro Gang tragen wie ich. Das war mir ehrlich gesagt schon ein bisschen peinlich, aber meine Mutter machte die Situation noch schlimmer. Ganz in Schwarz gekleidet stand sie im Flur und schaute zu, wie wir eine Kiste nach der anderen an ihr vorbei nach unten in den Wagen hievten. Jedes Mal, wenn ich sie mit einer Kiste auf dem Arm passierte, meinte sie besorgt: „Schaffst du das? Überheb dich bitte nicht. Du weißt doch, dass du als Kind schon mal einen Leistenbruch hattest.“ Die Freundin kicherte hinter mir.