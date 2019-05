3. Der gemeinsame Urlaub: „Wir haben keine Reiserücktrittsversicherung und das wäre zu teuer“

Niemand verschenkt gerne Geld, okay. Aber niemand fährt auch gerne mit dem/der Ex in Urlaub. Also gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit: alleine fahren. Das klingt erst mal weniger spaßig als es ist. Im Flugzeug auf den leeren Platz neben sich schauen, im Hotelzimmer den leeren Platz des King-Size-Bettes tätscheln – stets in Gedanken an die Zeit, als alles noch so toll war in der Beziehung, man den Urlaub voller Vorfreude überhaupt erst gebucht hat.

So kann man das natürlich sehen. So muss es aber nicht sein. Denn alleine in den Urlaub zu fahren, das bedeutet vor allem Freiheit. Nur die Dinge zu tun, auf die man wirklich richtig Bock hat, Zeit für sich selbst zu haben, sich intensiv mit dem fremden Land und ihrer Kultur auseinanderzusetzen. Das kann man zum Beispiel auch wunderbar, indem man abends feiern geht, eine/n Einheimische/n in kennenlernt und mit auf sein Zimmer nimmt. Dann ist das Bett auch nicht mehr ganz so leer.