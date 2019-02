Wer in einer Familie am Steuer sitzt, gibt den Ton an. Und wer am Steuer sitzen darf, das bestimmt das Bundesverkehrsministerium. Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat nun in einem Interview verpflichtende Fahrtests für ältere Autofahrer abgelehnt. Das ist schön für die Senioren, die jetzt das Lenkrad niemals an ihren Nachwuchs abgeben müssen und autofahren dürfen, bis sie ins Grab fallen. Sicher für den Verkehr ist diese Entscheidung allerdings nicht, da sind sich vermutlich die meisten einig.