Sexuelle Logistik kann in offenen Beziehungen ganz schön kompliziert sein. Schließlich entscheidet man nicht allein über Sofa und Esstisch, sondern muss sich auch noch mit seinem Partner absprechen. Bei uns zum Beispiel war die Wohnung sogar anfangs komplett tabu für unsere Dates. Das war unser gemeinsamer Raum und das, was mit den anderen passierte, sollte auch woanders bleiben. Heute sehen wir das nicht mehr so eng. Andere Menschen sind willkommen, solange der Partner nicht zu Hause ist. Mein Mann und ich sind zwar okay damit, dass wir Sex mit anderen haben. Es aber auch nur indirekt mitzubekommen, finden wir nicht ganz so prickelnd, wie wir seit unserer Experimentierphase mit Sexpartys eindeutig wissen. Natürlich achten wir darauf, dass unsere Dates die Wohnung verlassen haben, bevor der andere nach Hause kommt. Ein paar Mal ist es aber trotzdem passiert, dass sich zwei im Treppenhaus begegneten, um sich gewissermaßen die Klinke in die Hand zu geben. Im schlimmsten Fall grüßte man betreten, im besten konnten alle drüber lachen.