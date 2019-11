Kann Sex mit Freund*innen funktionieren?

„Wir sind zusammen zur Schule gegangen. So richtig befreundet waren wir zu dem Zeitpunkt nicht. Als wir anfingen, uns für das Plus zu treffen, fiel uns auf, dass wir total auf einer Wellenlänge sind. Wir wurden zu besten Freunden und hörten dann zeitweise auf, miteinander zu schlafen. Er hatte eine Person, mit der er zusammen sein wollte und ich auch. Aber das hat bei uns beiden nicht geklappt. Danach fing unsere Freundschaft Plus wieder an. Zwei Jahre ging das.