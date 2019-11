„Als er sich wieder treffen wollte, bin ich abgetaucht“

Zehn Monate später kam Roman aus den USA zurück nach Deutschland und ließ wieder eine Freundin zurück. Während sie einen Studienplatz in Deutschland suchte, um die Beziehung zu retten, hatte er sich bereits vorgenommen, sie zu ignorieren, sobald er am Münchner Flughafen ankäme. „Sie wollte ihr Leben für mich umwerfen – aber ich mich einfach noch nicht festlegen“, erklärt er. Und tatsächlich: Sie schrieb ihm in den Tagen und Wochen nach seiner Ankunft etwa 50 Nachrichten, war verzweifelt. Doch Roman meldete sich nie bei ihr zurück. Selbst dann nicht, als er über gemeinsame Freunde erfuhr, dass sie überlege, sich umzubringen. „Ich hätte auch gar nicht gewusst, was ich da hätte tun können“, erklärt er.