Das Buch ist in violett und gelb gehalten, anstatt in bunt oder in schwarz-weiß. Warum?

Das Kleid, in dem ich am meisten auf dem Eis war, war violett und gold und ich habe diese Farben mit dem Eislaufen verbunden. Und als ich mich auf Farben festlegen musste, erinnerte ich mich an das Kleid. Ich habe es wirklich gehasst, von ganzem Herzen. Aber ich habe die Farben auf einer Seite ausprobiert und dachte, „Oh, das ist es ja.“ Das Gelb ist nur ganz wenig eingesetzt, weil vor allem in der Kindheit und Jugend Momente von Glück und Liebe, die ich gelb färben wollte, nur ganz selten und weit verstreut sein können. Ich wollte das mit reinbringen, denn wir haben sehr viele Erinnerungen an unsere Kindheit, die überhaupt nicht zusammenpassen.