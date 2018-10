Eigentlich wissen wir, dass Schönheit nichts mit Kilos zu tun hat – theoretisch. Denn gleichzeitig sind viele von uns in dem Wunsch gefangen, potenziellen Partnern zu gefallen. Und das bedeutet in unserem Kopf: schlank sein. Also essen wir abends einen Salat und gehen in der Früh eine Runde joggen. Das geben wir aber nur ungern zu. Bei den meisten von uns ändert sich das Ess- und Sportverhalten trotzdem, wenn wir vergeben sind.